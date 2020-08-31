Кировчанка решила подзаработать и отдала мошенникам больше миллиона рублей

Женщине предложили заработать, совершая выгодные сделки на онлайн-бирже. Фото: pixabay.com

Кировчанка потеряла более миллиона рублей, желая обогатиться на онлайн-бирже. Как сообщает областное УМВД, началось все с того, что 52-летняя женщина оставила заявку в группе в соцсетях, предлагавшую дополнительный заработок.

Вскоре ей написал незнакомец, объяснивший схему. Женщине нужно было совершать выгодные сделки на онлайн-бирже - покупка и продажа акций, валюты, драгоценных металлов. Кировчанка сомневалась, однако после поступления на банковский счет 800 рублей, полученных в итоге пробной операции, согласилась. И даже взяла кредит - для вкладов в обогащение.

Около трех с половиной недель женщина вносила деньги на свой виртуальный расчетный счет, на котором копились средства после совершения успешных сделок. «Консультант» всячески помогал ей советами и подсказками. И вот наконец кировчанка решила забрать свои заработанные деньги, однако вывести их самостоятельно не смогла. И тогда вновь обратилась к анонимному помощнику.

Тот попросил женщину поставить на свой смартфон программу, дающую права удаленного доступа – мол, он все сделает сам, а ей останется только наблюдать. Кировчанка поверила и в этот раз. А зря. На ее глазах «помощник» вошел в программу онлайн-банка, перевел с ее счета лежавшие там 458 тысяч рублей и отключился. А после перестал выходить на связь. С учетом того, что женщина вложила в онлайн биржу 608 тысяч рублей, общая сумма ущерба превысила миллион.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество». Кировчан просят отказаться от сомнительных схем заработка в интернете, не принимать непонятные, но многообещающие предложения и не устанавливать никаких посторонних программ, дающих доступ к устройствам.