Вместо дополнительного заработка кировчанка потеряла миллион

Женщина пыталась найти дополнительный заработок в интернете. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

52-летняя кировчанка стала жертвой дистанционных мошенников.

Женщина пыталась найти дополнительный заработок в интернете. В социальной сети она нашла группу, предлагавшую зарабатывать в интернете, и оставила там заявку. С нею связался незнакомец, предложивший ей участвовать в сделках с драгоценными металлами, акциями и валютой, которые и должны приносить прибыль.

Как и карточные шулеры, которые поначалу всегда дают жертве немного выиграть, за первую пробную сделку он перевел кировчанке на счет 800 рублей. Она уверилась, что предложение реально, и взяла в банке кредит.

Три с лишним недели она перечисляла деньги на счет, куда должны были «капать» доходы от сделок. Затем она попробовала снять прибыль, но это у нее не получилось. По предложению своего «компаньона», она установила на свой телефон программу, дающую удаленный доступ к счету: ей сказали, что все сделают сами, а ей останется только наблюдать. Вместо этого, получив доступ к счету, ее «компаньон» перевел оттуда всю сумму, которая там оставалась, после чего перестал, что называется, выходить на связь. Таким образом, в общей сложности женщина лишилась более чем миллиона рублей.

УМВД по Кировской области предупреждает кировчан:не стоит принимать предложения от незнакомцев, если вы не до конца понимаете принцип получения прибыли, не следует устанавливать на свои устройства программы, дающие права удаленного доступа неизвестным лицам. Не переводите своих сбережений незнакомцам и не сообщайте им реквизиты своих банковских карт и коды подтверждения операций из СМС-сообщений.