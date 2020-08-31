В Советске два подростка угнали мотороллер, чтобы покататься

По словам подростков, они просто хотели покататься. Фото: pixabay.com

Двое юных жителей Советска угнали мотороллер ради развлечения. Подробности сообщил Следственный комитет по Кировской области.

По версии ведомства, инцидент произошел в июле текущего года. Двое несовершеннолетних жителей Советска, гуляя по улице Строителей, наткнулись во дворе одного из домов на припаркованный мотороллер. Посмотрев друг на друга и убедившись, что их внезапно вспыхнувшее желание совпадает, подростки посовещались и решили перегнать находку на другую улицу, чтобы покататься на нем. Что уже само по себе считается угоном. Конечно, их деяния не остались незамеченными.

По этому факту провели проверку и завели уголовное дело. Подростки сознались в совершенном. Согласно законодательству, юным угонщикам грозит штраф, принудительные работы либо даже лишение свободы.