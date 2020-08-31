В Кировской области оборот розничной торговли сократился на 7,5%

В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли Кировская область заняла 55 место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты «РИА Рейтинг» подготовили отчет по обороту розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года. Согласно исследованию, в 78 регионах России данный показатель снизился, в одном остался неизменным, а в шести вырос. Отметим, что оборот розничной торговли в первом полугодии текущего года сравнивался с аналогичным периодом 2019 года.

В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли Кировская область заняла 55 место. По дынным экспертов, за первое полугодие оборот сократился на 7,5%, а доля в общероссийской розничной торговле составила 0,6%. В целом же на одного жителя области он составил 75,2 тыс. рублей.

Такое сокращение обуславливается пандемией короновируса. Из-за ограничительных мер не работали торговые центры, магазины и многие другие предприятия. Этот факт подтверждает и то, что в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в целом по стране увеличивался.

- Во всех регионах, за исключением Чукотского автономного округа, в течение всех месяцев второго квартала 2020 года розничный товарооборот падал, однако снижение во втором квартале было менее значительным, чем рост в первом квартале, - приходят к выводу эксперты «РИА Рейтинг».

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