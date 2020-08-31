В Нововятске столкнулись Volkswagen Passat и пассажирский автобус

Авария произошла 31 августа в 7.50 в Нововятском районе. Фото: vk.com/gibdd43

Сегодня, 31 августа, в 7.50 в Нововятском районе города Кирова произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

На дороге столкнулись легковушка Volkswagen Passat и пассажирский автобус Неман. По словам очевидцев, на месте ДТП работают две машины реанимации и сотрудники Госавтоинспекции.

Травмы в аварии получил 60-летний водитель иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

По официальной информации, травмы в аварии получили 60-летний водитель иномарки и 19-летний пассажир автобуса.

На месте ДТП работают две машины реанимации. Фото: vk.com/kirov_blacklist

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины аварии.