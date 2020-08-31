В Советске ликвидировали «однорукого бандита»

Игровой автомат работал по принципу слот-машины. Фото: архив «КП»

На днях сотрудникам полиции поступила информация, что в одном из заведений города Советска установлен «однорукий бандит». Сотрудники МВД выехали по указанному адресу и обнаружили игровой автомат, который работал по принципу слот-машины. В пресс-службе МВД сообщили, что оборудование и деньги изъяты, а личность владельца удалось установить. Собранные материалы были переданы в региональный Следком.

По версии следствия, игровой автомат трудился на благо владельца с мая по июль 2020 года. Сейчас в отношении собственника оборудования возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают жителей региона сообщать о подобных фактах незаконной организации и проведения азартных игр по телефону 02 или 102. Кроме того, обо всех фактах незаконной игорной деятельности можно сообщить в Следком по номеру 8-800-707-12-40.

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