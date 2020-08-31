Кировчанка погибла в пожаре в собственном доме

Возможной причиной пожара стала неисправная печь. Фото: Сергей ГАПОН

В одном из кировских садоводчеств произошел пожар, в котором погибла женщина. Ее супруг также пострадал, однако остался жив. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул 30 августа в 20.04, по данным ведомства. Загорелся один из жилых домов в садоводческом товариществе «Энергетик-2», в слободе Верхнее Скопино. В результате пожара сгорели крыша дома и баня, также пострадали стены жилища по всей площади.

Хозяин участка получил ожоги кистей 1-2 степени. От госпитализации он отказался, и ему оказали помощь на месте. Его супруге повезло не так сильно: ее тело нашли на месте пожара после того, как потушили огонь. Предположительно, женщина скончалась, отравившись продуктами горения. Возможной причиной пожара спасатели называют неисправную печь.

Всего за минувшие выходные в нашем регионе произошло 19 пожаров, в которых один человек погиб и 19 получили травмы. Кировское ГУ МЧС просит жителей области быть бдительными, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и не подвергать опасности себя и окружающих.