За трудоустройство безработных в Кирове будут платить компенсации

За 3 месяца участия безработного в общественных работах работодатель можетполучить в возмещение затрат на оплату его труда более 54 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из последствий эпидемии коронавируса стало увеличение числа безработных. Центр занятости города Кирова обещает работодателям - как юридическим лицам, так и индивидуальным предапринимателям - компенсировать затраты, если те будут предоставлять безработным занятость на общественных работах.

За каждого трудоустроенного работодатель будет получать 18 тысяч рублей, причем выплаты могут продолжаться до трех месяцев. Таким образом, за 3 месяца участия безработного в общественных работах работодатель можетполучить в возмещение затрат на оплату его труда более 54 тысяч рублей . Для этого работодателю необходимо заключить со службой занятости населения Кировской области соответствующее соглашение, заявить в центр занятости города Кирова имеющиеся вакансии на общественные работы и трудоустроить безработного гражданина по направлению центра занятости, заключив с ним срочный трудовой договор.

Подробную информацию можно получить по телефону 57-98-13.