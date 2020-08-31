Коронавирус в Кирове: в реанимации находятся 27 пациентов

Ежедневно в регионе выявляют более полусотни новых заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 64 случая заражения коронавирусом. Выздоровевших меньше в разы. Накануне из инфекционных госпиталей выписали всего 10 вылеченных пациентов.

Таким образом, по состоянию на 31 августа 2020 года в Кировской области зафиксировали:

- 6653 случая заражения;

- 5555 заболевших выздоровели;

- 98 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных госпиталях проходят лечение 1275 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 27 человек. 10 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Количество «ковидных» пациентов с пневмонием не сообщается, как и число находящихся на домашнем карантине.

Минздрав Кировской области призывает всех жителей региона не забывать о мерах безопасности, в особенности в преддверии 1 сентября, а также обратить повышенное внимание на соблюдение требований постановлений правительства и правил санэпиннорм. Юрлицам напоминают о необходимости мониторить состояние здоровья своих сотрудников и обеспечить их безопасность: следить за социальной дистанцией, дезинфицировать помещения, по возможности - носить маски.