Киров и Лузу соединят прямой дорогой к 2024 году

Прямая дорога до Лузы даст толчок к развитию северных районов области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
27 августа в библиотеке имени Герцена состоялась встреча председателя правительства Кировской области Александра Чурина с журналистами. На ней обсудили вопрос о строительстве дороги на северо-западе региона. Так, власти планируют к 2024 года соединить областной центр с городом Луза. В настоящее время до этого населенного пункта можно добраться лишь в объезд через соседние регионы.
- Сейчас думаем о продолжении проектирования дороги в направлении - Пинюг, Подосиновец и Луза, - подчеркнул Александр Чурин. - Это даст толчок к развитию северных районов области. Более того, нам нужно обеспечить выход на Архангельскую и Вологодскую область. Думаю, к 2024 году дорогу с асфальтовым покрытием мы сделаем.
На встрече также обсудили строительство дороги Опарино - Альмеж. Работы на ней возобновились летом 2019 года. За это время на участке удалось сделать щебеночное покрытие. По словам председателя правительства, в следующем году дорога будет заасфальтирована.
Работы на участке Опарино - Альмеж возобновились летом 2019 года. Фото: aleksandr-churin.ru
Отметим, что в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 185,3 км дорог.
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