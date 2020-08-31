В Кирове рабочая неделя начинается с дождей: прогноз погоды на понедельник, 31 августа

Дождь будет идти в течение всего дня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 31 августа, Кировская область окажется под влиянием антициклона. По прогнозам синоптиков, в областном центре ожидается дождь, который будет идти в течение всего дня.

В начале дня температура будет +17 градусов. В обед потеплеет до +19. К вечеру в городе усилится дождь, а осадки составят 1,7 мм. Уже ближе ночи похолодает до +16 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 м/с, а его максимальные порывы достигнут 7-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Напомним, что в понедельник в четырех районах города пропадет электричество. График отключений можно посмотреть здесь.

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