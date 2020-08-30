В Кировской области клещи покусали 2303 детей

У 65 жителей области, пострадавших от укусов насекомых обнаружена болезнь Лайма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. За отчетный период в регионе зарегистрировали 97 новых случаев. Такие данные приводит областной Роспотребнадзор.

В целом в текущем году от укусов клещей пострадали 12364 человек, в том числе 2303 детей. У 36 человек обнаружен клещевой энцефалит, среди них шесть детей. Кроме того, у 65 человек обнаружена болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз). Зарегистрированы два случая заражения вирусным энцефалитом через сырое козье молоко.

Специалисты советуют кировчанам быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на дачные участки. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не дать клещу присосаться.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите клеща как можно ближе к коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию. На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- в медицинский центр «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03.

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, телефон: 8 (8332) 38-57-54.

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