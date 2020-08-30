В Вересниках откроется новая спортивная школа

Новая спортивная школа сможет принять 1100 детей. Фото: kirovreg.ru
В Кирове появится новая спортивная школа под названием «Вересники», располагаться она будет в одноименном районе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.
Информация о планах по открытию спортивной школы в Вересниках появилась еще в начале июня текущего года. Тогда министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова рассказала, что юные спортсмены смогут тренироваться по четырем направлениям: легкой атлетике, плаванию, триатлону, современному пятиборью. А новая спортивная школа сможет принять 1100 детей.
Согласно распоряжению, школа должна пройти государственную регистрацию в срок до 31 августа 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635