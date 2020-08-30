В Кирове жители четырех районов останутся без электроэнергии

Отключения плановые и связаны с работами на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 31 августа, четыре района города временно останутся без электричества - Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Нововятский. В пресс-службе АО «Горэлектросеть» сообщили, что отключения плановые и связаны с работами на электросетях.

Свет в квартирах кировчан пропадет на срок от одного до девяти часов. Планируется, что к 17.00 во всех домах должно появиться электричество.

График отключения электроэнергии в Кирове:

График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.