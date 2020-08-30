Коронавирус в Кирове: в инфекционных больницах находятся 1206 пациентов

Каждые сутки в области выявляют более полусотни заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кировской области выявлены 65 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального Минздрава, из инфекционных больниц выписаны 19 пациентов. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 1206 пациентов с коронавирусом. В отделении реанимации находятся 27 человек. Десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по состоянию на 30 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-6589 случаев заражения коронавирусом;

- 5545 пациентов вылечились;

- 98 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.