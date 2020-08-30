Пасмурно и прохладно: погода в Кирове на воскресенье, 30 августа

День будет пасмурным, но должно обойтись без дождя. Фото: Алексей Гмызин

В воскресенье, 30 августа, синоптики обещают в Кирове пасмурную и прохладную погоду. Дождь прогнозируют только вечером – после 18.00. Столбики термометров покажут максимальную отметку в +17 градусов. Но по ощущениям будет не выше +13. После 18.00 возможно пойдет дождь, который может затянуться, как минимум до полуночи. Западный ветер сменится на юго-западный. Его скорость не должна превышать 4-5 м/с.

Важно: возможны слабые геомагнитные возмущения. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, поэтому им стоит избежать физических нагрузок.

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