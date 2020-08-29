В Кирове появятся два объекта культурного наследия

Две старые кировские усадьбы сочли историко-культурными объектами. Фото: Google Карты

В Кирове появятся еще два объекта культурного наследия. Таковыми признали старинные усадьбы в областном центре. По сообщению регионального управления госохраны объектов культурного наследия, решение вынесли на заседании комиссии.

На рассмотрение вынесли усадьбу С. К. Петухова (дом №89 по улице Казанской) и дома городской усадьбы Литвиновых (дома №33 и №33а по улице Орловской). Первое здание - расселенный деревянный дом, находящийся сейчас в аварийном состоянии. Дома усадьбы Литвиновых также пошли под расселение. Решением комиссии было принято признать их объектами, обладающими историко-культурной ценностью. Кроме того, эти дома рекомендовано включить в соответствующий перечень, чтобы они попали под охрану государства.

А пока одни объекты в Кировской области признают «культурными», другие такие сносят и продают. Напомним, совсем недавно администрация города выставила на аукцион дом Е. Д. Мышкина - историческое здание в центре города. Начальная цена имущества - чуть менее девяти миллионов рублей.