На кировском ж/д вокзале провели комплексную дезинфекцию

Дезинфекции подверглись все помещения вокзала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса пусть и отступает постепенно, но никуда не делась. В том числе в нашем регионе. В связи с этим на кировских вокзалах регулярно проводят дезинфекцию. Комплексная обработка в очередной раз прошла 28 августа.

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, главный кировский вокзал обработали совместно с региональным управлением МЧС. Дезинфекции подверглись залы ожидания, конкорс, кассовый зал, помещение билетных кассиров, комнаты отдыха, пригородный зал, туалетные комнаты, досмотровые зоны, входные группы и привокзальная территория.

Регулярная влажная уборка на вокзалах проводится каждые три-четыре часа - с применением моющих машин и противовирусных препаратов. Обрабатываются все контактные поверхности. Персонал вокзалов снабжен средствами индивидуальной защиты. Пассажиров по громкой связи информируют о мерах предосторожности, а на стойках информации для них есть памятки об алгоритме действий при симптомах заболевания.