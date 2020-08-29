Коронавирус в Кировской области: 30 пациентов в тяжелом состоянии

Сейчас в инфекционных стационарах под наблюдением врачей лечатся почти 1100 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки в Кировской области зарегистрировали еще 64 случая заражения коронавирусом. Выздоровевших меньше вдвое - накануне из инфекционных госпиталей выписали 30 пациентов, победивших болезнь.

Таким образом, по состоянию на утро 29 августа 2020 года, в Кировской области зарегистрировали:

- 6525 случаев заражения с симптомами болезни;

- 5526 пациентов выздоровели;

- 98 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 4710 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;

- более 55 тысяч человек сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1089 пациентов с коронавирусом. Количество зараженных, у которых течение болезни осложнено пневмонией, региональный Минздрав не уточняет. Число госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 30. К аппарату ИВЛ подключены 10 человек.