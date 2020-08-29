Тепло, но сыро: погода в Кирове на субботу, 29 августа

Во второй половине дня ожидается сильный дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Без осадков не обойтись! На субботу, 29 августа, в Кирове обещают дожди. В течение дня, как прогнозируют синоптики, ожидается погода преимущественно без осадков, однако местами по области могут пройти дожди. Термометры покажут максимальную отметку в +21 градус. К 21 часу температура воздуха упадет до +16 градусов, и вновь зарядит ливень. Сильного ветра не ожидается, однако местами могут быть порывы до 9 м/с. Важно: на субботу обещается низкое атмосферное давление. Метеозависимым людям лучше избежать в этот день физических нагрузок и позаботиться о себе.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru

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