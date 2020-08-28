В Кирове у центрального рынка произошло двойное ДТП

ВодительBMW X6 при выезде с парковки сбила 18-летнего велосипедиста. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Милицейской напротив дома №38 произошла серьезная авария. По предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель BMW X6 при выезде с парковки сбила 18-летнего велосипедиста. Далее иномарка врезалась в автомобиль Skoda Fabia. От удара немецкая легковушка вылетела на газон и перевернулась.

От удара BMW выкинуло на газон. Фото: предоставлено очевидцем

В результате происшествия травмы получил велосипедист. Очевидцы сообщают, что на месте работает реанимация и сотрудники Госавтониспекции. По факту ДТП начата проверка.

Отметим, что из-за аварии, которая произошла в час-пик, в городе случился дорожный коллапс. Сейчас практически полностью парализовано движение на улице Милицейской, а также от ТЦ «Крым» на улице Ленина.

Очевидцы также рассказали, что еще одна авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Милицейской. Дорогу не поделили две иномарки.