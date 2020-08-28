Стали известны соперники ХК «Родина» в Кубке России

Первая игра наших спортсменов пройдет 11 сентября в 9.30 на «Волга-Спорт-Арене». Фото: hc-rodina.ru

Федерация хоккея с мячом составила календарь игр в Кубке России. Проведение турнира запланировано на ульяновском льду в «Волга-Спорт-Арене» с 11 по 18 сентября.

Первая игра наших спортсменов пройдет 11 сентября в 9.30. Подопечные Андрея Рушкина скрестят клюшки с архангельским хоккейным клубом «Водник». В другие дни «Родина» сыграет с:

- ХК«Волга» Ульяновск - 12 сентября;

- ХК «Мурман» Мурманск - 13 сентября;

- ХК«Динамо» Москва - 14 сентября;

- ХК «Ак Барс-Динамо» Казань - 16 сентября;

- ХК «Старт» Нижний Новгород - 17 сентября;

- ХК «Строитель» Сыктывкар - 18 сентября.

Отметим, что ХК «Родина» не смогла провести полноценный сбор в Ульяновске из-за вспышки COVID-19 в ульяновском клубе «Волга». Коронавирус был обнаружен у игроков и тренерского штаба.

- Чтобы не подвергать опасности здоровье игроков, тренерского штаба и административного персонала, а также минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции перед стартом Кубка России 2020 года, руководство хоккейного клуба «Родина» приняло решение отказаться от проведения контрольных матчей запланированных на текущем ледовом сборе, - сообщили в пресс-службе команды.

Сейчас спортсмены находятся в Ульяновске и продолжают занятия на льду «Волга-Спорт-Арены». Во вторник, 25 августа, вместо запланированной игры против «Динамо-Крылатское» подопечные Андрея Рушкина провели тренировочный двухсторонний матч.

Ранее Андрей Рушкин рассказал, что рассматривает предстоящий турнир как подготовительный этап к чемпионату.

- Мне нужно поставить игру команде, - подчеркнул главный тренер ХК «Родина». - Мы должны понять, что можем с разными соперниками, как играем в обороне и в атаке. Сможем ли играть в прессинг с какими-то командами. Я должен посмотреть в деле всех хоккеистов, дать возможность поиграть молодым, понять, что они могут.

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