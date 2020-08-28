В Кирове заметили альпиниста на простынях

Мужчина пытался спуститься с четвертого этажа по простыням. Фото: vk.com/zlo43

Кировчане заметили мужчину, пытавшегося спуститься с четвертого этажа по простыням. Снимок появился в группе «Злой Кировчанин». Автор поста отмечает, что запечатлел произошедшее накануне, 27 августа.

Отметил он и место экстремального спуска - один из домов по улице Производственной. Причем больше никакой информации не предоставил - удалось мужчине спуститься вниз, зачем все это было и тому подобное. Зато множество вариаций накидали в комментариях кировчане:

- Муж у любовницы пришел.

- За спиртным, 100%. Скорее всего, закрыли дома, чтоб не пил.

- Форточник-неудачник?

- Ключ потерял?

- Вариантов несколько: закрыли дома, домушник, герой-любовник.

Иные подробности истории не известны. В любом случае, мы уверены, что спуститься можно и менее травмоопасным способом. При случайном падении есть вероятность разбиться насмерть или получить серьезные переломы. Надеемся, этому скалолазу удалось приземлиться благополучно.