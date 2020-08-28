В Юрьянском районе мужчина случайно убил собутыльника и сжег его дом

Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юрьянском районе жителя Медян осудили за причинение смерти по неосторожности и разбой. Как сообщает областной Следком, мужчина случайно убил знакомого, а потом поджег дом, чтобы избавиться от следов.

Преступление произошло 11 февраля 2020 года. В одной из квартир в селе Медяны произошел пожар. После тушения огня в жилище обнаружили тело его хозяина — 80-летнего пенсионера. Однако он погиб не из-за отравления продуктами горения и не от самого пожара. Как заключил эксперт, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Впоследствии выяснилось, что в тот день пенсионер выпивал со своим 37-летним знакомым, жившим в том же районе. В ходе попойки гость приметил чужие деньги и попытался их присвоить, однако хозяин квартиры заметил попытку кражи. Ссора перешла в драку — неудавшийся вор опрокинул собутыльника на пол и избил, после чего схватил деньги и сбежал. Пенсионер же скончался от полученных травм.

37-летний мужчина вернулся в дом спустя некоторое время и обнаружил, что его знакомый мертв. Пытаясь замести следы, он поджег дом и сбежал. Однако от правосудия сбежать ему все равно не удалось. Суд вынес приговор: 11 лет колонии строгого режима.