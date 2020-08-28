Директор чепецкой фирмы украл паспорта своих знакомых

За кражу двух паспортов мужчина заплатил пять тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке директора одной местной компании осудили за кражу чужих паспортов. Об этом рассказали в пресс-службе областной УФССП.

Преступление 40-летний чепчанин совершил, находясь в квартире двоих своих знакомых. Действуя из бог весть каких побуждений, он украл их паспорта. То ли чтобы обманом заставить работать на него, то ли кредит решил взять - неясно. В итоге на директора компании по продаже металлических изделий повесили статью УК РФ «Похищение паспорта или другого важного личного документа». И это он еще легко отделался. Наказание ему дали в виде штрафа - пять тысяч рублей.

Правда, некоторые такие штрафы предпочитают не выплачивать вообще. Но тут вмешались уже судебные приставы, сообщив, что в случае неуплаты можно и лишиться свободы. В итоге горе-директор выплатил свой штраф в полной сумме в положенный срок.