На трассе «Вятка» легковушка столкнулась с лосем: водитель погиб

От полученных травм водитель скончался до приезда врачей. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области из-за столкновения с лосем погиб водитель автомобиля. Об этом сообщила областная ГИБДД.

Авария произошла ночью 28 августа в 02.10. По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ-21102 уже подъезжал к городу и находился на 12 км трассы «Вятка». Однако на проезжую часть внезапно выскочил лось. Мужчина не успел затормозить и врезался в животное. Машина, судя по всему, улетела в кювет. Водитель получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался еще до приезда «скорой помощи».

Сейчас по факту аварии проводят проверку. Уточняются причины и условия совершения ДТП.