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Происшествия

43-летняя кировчанка лишилась денег, поверив лжесотруднику банка

Женщина сама подтвердила снятие с ее счета 293 тысяч рублей
Владислав НиколаенкоВладиславНиколаенко
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Звонивший сказал, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета

Звонивший сказал, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

43-летнюю кировчанку поймали на самый распространенный трюк мошенников. Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, причем высветившийся номер был похож на телефон отдела банка по работе с клиентами. Звонивший обратился к женщине по имени-отчеству, так что у нее не возникло сомнений, что он тот, за кого себя выдает.

Звонивший сказал, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета, и что она должна для их сохранности сообщить ему данные с оборотной стороны карты и цифры из СМС, которое ей придет. Таким образом женщина сама подтвердила снятие с ее счета 293 тысяч рублей.

Криминал