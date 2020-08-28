Коронавирус в Кирове: количество умерших от новой болезни близится к сотне

В критическом состоянии находятся 28 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество заразившихся коронавирусом в Кировской области резко увеличилось до 84. Именно такие цифры приводит региональный Минздрав за минувшие сутки. Количестве выздоровевших, правда, не сильно отстает. Накануне из инфекционных стационаров выписали 76 пациентов. Кроме того, по информации федерального оперштаба, за минувшие сутки от коронавируса в нашем регионе скончался еще один человек.

Таким образом, по состоянию на 28 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 6460 случаев заражения с симптомами болезни;

- 5496 пациентов выздоровели;

- 98 заболевших умерли;

- 4551 житель и гость региона находится на домашнем карантине;

- 54945 человек сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 1022 пациента с коронавирусом. У 667 из них течение болезни осложняется пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 28 человек. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Восемь заболевших подключены к аппарату ИВЛ.