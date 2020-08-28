На улицах Кирова пройдут очередные сплошные проверки

Ловить нетрезвых водителей будут в Ленинском районе Кирова. Фото: vk.com/gibdd43

На выходных в Кирове состоятся традиционные «сплошные проверки». На этот раз ловить нетрезвых водителей будут в Ленинском районе города. Об этом сообщила областная ГИБДД.

29 августа, в субботу, на заранее выбранных участках района будут останавливать все транспортные средства. Въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны без внимания также не останутся. Традиционно в помощь гаишникам выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля». Во избежание попытки взятки или провокации конфликта во всех машинах ДПС установлены видеорегистраторы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Наказание за такое нарушение — лишение прав сроком на полтора-два года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное подобное нарушение влечет за собой уже уголовную ответственность.