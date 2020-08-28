Тепло и немного дождливо: погода в Кирове на пятницу, 28 августа

К 21 часу ожидается сильный ливень, который закончится лишь ближе к утру нового дня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не забудьте зонтики - будет дождь! Пятница, 28 августа, обещает стать для кировчан неплохим днем в плане погоды. Она испортится лишь к вечеру. С утра выглянет солнышко, однако к полудню на улице станет пасмурно. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Синоптики также прогнозируют легкий ветер. Однако ближе к 21 часу ожидается сильный ливень, который закончится лишь ближе к утру нового дня, и похолодание до +17 градусов.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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