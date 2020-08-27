В Кировской области оборот оптовой торговли снизился на 2,8%

35% руководителей отметили ухудшение экономического положения своих организаций.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Оптовая торговля вошла в число отраслей, которые наименее пострадали от пандемии коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Кировстата, которые провели выборочное статистическое наблюдение деловой активности организаций Кировской области.
Результаты наблюдения показали, что во втором квартале текущего года оборот оптовой торговли снизился на 2,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).
Ухудшение общего экономического положения своих организаций отметили 35% руководителей, а 63% зафиксировали уменьшении прибыли. Предприниматели выделили несколько негативных факторов, которые отрицательно сказались на их бизнесе. Среди них:
- неплатежеспособность покупателей;
- высокий уровень налогов;
- большие транспортные расходы;
- недостаток финансовых средств;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- несовершенство нормативно-правовой базы;
- высокая арендная плата.
Лидирующим фактором в этом списке стала неплатежеспособность покупателей. На него указали 75% опрошенных респондентов.
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