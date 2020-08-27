В Кировской области оборот оптовой торговли снизился на 2,8%

35% руководителей отметили ухудшение экономического положения своих организаций. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оптовая торговля вошла в число отраслей, которые наименее пострадали от пандемии коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Кировстата, которые провели выборочное статистическое наблюдение деловой активности организаций Кировской области.

Результаты наблюдения показали, что во втором квартале текущего года оборот оптовой торговли снизился на 2,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Ухудшение общего экономического положения своих организаций отметили 35% руководителей, а 63% зафиксировали уменьшении прибыли. Предприниматели выделили несколько негативных факторов, которые отрицательно сказались на их бизнесе. Среди них:

- неплатежеспособность покупателей;

- высокий уровень налогов;

- большие транспортные расходы;

- недостаток финансовых средств;

- нехватка квалифицированных специалистов;

- несовершенство нормативно-правовой базы;

- высокая арендная плата.

Лидирующим фактором в этом списке стала неплатежеспособность покупателей. На него указали 75% опрошенных респондентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте