Если ученик кировской школы заразится коронавирусом. весь класс уходит на карантин

При выявлении заболевшего коронавирусом ребенка весь класс уходит на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Кировской области состоялось традиционное августовское совещание педагогических работников. На нем обсудили начало учебного года в условиях сохраняющейся угрозы эпидемии коронавируса.

- Главное для нас - сохранить здоровье детей и педагогов. Система образования должна быть готова оперативно перестроить формат работы, чтобы образовательный процесс не прерывался, – отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

На входе в школы должно быть организовано измерение температуры и созданы условия для обеззараживания рук. С 1 сентября школьники начальных классов будут получать бесплатное горячее питание. Перед началом учебного года детям не нужно проходить обследование и сдавать тесты на СOVID-19, но заболевших детей в школах можно принимать только при предъявлении справки о выздоровлении. При выявлении заболевшего коронавирусом ребенка весь класс уходит на карантин, но если ребенок контактный, то класс продолжает учиться, а на карантин выходит только этот ученик.

Министр образования области Ольга Рысева поздравила всех педагогов Кировской области с наступающим новым учебным годом. Она отметила, что перед системой образования региона стоят серьезные и сложные задачи. Но необходимо сделать всё, чтобы детям было безопасно и комфортно, чтобы в детские сады, школы, колледжи, дома творчества они шли с радостью и интересом.