Руководство кировской компании оставило своих сотрудников без зарплаты

Финансовая возможность осуществлять выплату заработной платы у компании имелась.
Фото: Анастасия Осипова
В Кирове на руководство компании, которая занимается оптовой продажей компьютеров, возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года работникам фирмы не платили зарплату. Хотя финансовая возможность у организации имелась. В общей сложности долги перед работниками составили 96 тысяч рублей.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что жители Кировской области могут пожаловаться на нарушение трудового законодательства в прокуратуру. Оформить официальное заявление можно на сайте ведомства.
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