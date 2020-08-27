Руководство кировской компании оставило своих сотрудников без зарплаты

Финансовая возможность осуществлять выплату заработной платы у компании имелась. Фото: Анастасия Осипова

В Кирове на руководство компании, которая занимается оптовой продажей компьютеров, возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года работникам фирмы не платили зарплату. Хотя финансовая возможность у организации имелась. В общей сложности долги перед работниками составили 96 тысяч рублей.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что жители Кировской области могут пожаловаться на нарушение трудового законодательства в прокуратуру. Оформить официальное заявление можно на сайте ведомства.

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