За минувшие сутки в Кирове под колесами легковушек пострадали четыре пешехода

Практически все аварии произошли на пешеходном переходе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В среду, 26 августа, в 11.20 на улице Московской водитель автомобиля Geely сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Ребенок получил травмы, но они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

Авария произошла на на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43

По вине пьяного водителя произошло ДТП на 20 километре автодороги Южный обход. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля LADA Priora сбил на пешеходном переходе 73-летнего мужчину. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

Водитель автомобиля LADA Priora сбил на пешеходном переходе 73-летнего мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

Еще одна авария с участием пешехода произошла на улице Дзержинского возле дома №91. Водитель Renault LOGAN сбил 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии женщина получила травмы.

Авария с участием пешехода произошла на улице Дзержинского возле дома №91. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Краснополянской водитель «двенадцатой» при движении задним ходом наехал на 26-летнюю девушку, которая шла к тротуару. Кировчанка получила травмы, но помощь врачей ей не понадобилась.

На улице Краснополянской водитель «двенадцатой» наехал на 26-летнюю девушку. Фото: vk.com/gibdd43

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.