Коронавирус в Кирове: более тысячи пациентов лечатся в инфекционных стационарах

В реанимации находятся 29 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в нашем регионе еще 63 человека заболели коронавирусом - столько же, сколько выявили вчера. А вот выздоровевших на этот раз меньше вдвое. Накануне из инфекционных стационаров, по данным регионального Минздрава, выписали 31 вылеченного пациента. Кроме того, по информации федерального оперштаба, за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один кировчанин.

Таким образом, по состоянию на 27 августа 2020 года в Кировской области выявили:

- 6376 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 5420 пациентов выздоровели;

- 97 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 4160 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;

- 54736 человек сняты с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение от коронавируса 1011 пациентов. У 650 из них болезнь протекает с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 29 человек. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. К аппарату ИВЛ подключены восемь заболевших.