Кировские врачи: пациентов спасает скорость

В таких случаях очень важна скорость: нужно, чтобы больной как можно быстрее оказался в отделении интенсивной терапии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28-летний NN сидел дома на диване и почувствовал тяжесть в голове. Его жена заметила какую-то странность в его мимике и спросила, что с ним. Он попытался ответить – и не смог. Попробовал встать, но правые рука и нога не слушались. Жена сразу вызвала «скорую».

Как объяснил главный врач областной больницы Вадим Ральников, в таких случаях очень важна скорость: нужно, чтобы больной как можно быстрее оказался в отделении интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Как только состояние больного стабилизировали, его сразу направили на компьютерную томографию (КТ) . Она выявила закупорку левой средней мозговой артерии. Было принято решение о незамедлительной операции. Она, к сожалению, возможна только в первые 4-5 часов с момента инсульта.

Пациента перевели в рентген-операционную. Ему при помощи специального инструмента через бедренную артерию извлекли тромб, блокирующий кровоснабжение мозга, и запустили кровоток.

Спустя сутки КТ повторили. Такого результата не ожидали даже специалисты: очаг поражения на снимке отсутствовал. Наутро после операции все симптомы поражения у пациента исчезли.

За 6 месяцев 2020 года Региональный сосудистый центр Кировской областной клинической больницы принял 828 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Выполнено более 60 нейрохирургических оперативных вмешательств, из них 4 эндоваскулярных тромбоэкстракции.