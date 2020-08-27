Двое кировчан попытались заплатить за продукты фальшивыми деньгами

Сразу двоих кировчан в один день задержали за попытку расплатиться фальшивыми деньгами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Попытки кировчан расплатиться в магазинах фальшивыми деньгами увеличились. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в городе за один день задержали сразу двоих таких мошенников.

Первый обнаружился в продуктовом магазине по улице Ленина. 36-летний мужчина пытался расплатиться за покупки купюрой небезызвестного «банка приколов». Продавец разглядел фальшивку и нажал на тревожную кнопку. Незадачливого кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Второй сигнал тревоги поступил из другого продуктового, на улице Спасской. Продавщица указала росгвардейцам на мужчину, пытавшегося расплатиться поддельной тысячной купюрой. Этого мошенника также передали полиции.

Кировское управление Росгвардии напоминает работникам торговли алгоритм действий при получении поддельной или вызывающей сомнения купюры:

- не возвращать ее покупателю;

- сообщить в правоохранительные органы;

- постараться не дать уйти посетителю до их приезда;

- как можно меньше трогать руками фальшивую купюру - на ней могут остаться отпечатки пальцев мошенника.