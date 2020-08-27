Администрация Кирова хочет продать «Китайский домик» за 8,8 миллиона рублей

Фото «Китайского домика» в 1958 году. Фото: vyatkawalks.ru

Администрация Кирова планирует продать исторический дом в центре города. Соответствующие постановление появилось на сайте мэрии.

В документе указано, что дом располагается по адресу улица Володарского, 126 и включен в список выявленных объектов культурного наследия, где значится как «Дом Е.Д. Мышкина». В народе здание также называют «Чайным» или «Китайским» домиком». Год постройки здания - 1917, а площадь составляет 419 кв. метров.

- Это красивое здание с массой яркой лепнины на фасаде и другими интересными деталями экстерьера долгое время являлось одним из самых необычных домов нашего города, - говорится на сайте «Пешком по Вятке».

Торги будут проходить через открытый аукцион. Начальная цена продаваемого имущества определена в 8 миллионов 840 тысяч рублей. Отметим, что в эту сумму также входит и земельный участок площадью 853 кв. метра. Стоимость самого же дома определена в 2 миллиона 580 тысяч рублей, а земли в 6 миллионов 260 тысяч рублей.

Напомним, что несколько лет назад в двухэтажном доме произошел пожар. В результате происшествия обгорела крыша здания.

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