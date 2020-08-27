Кирову добавили 340 млн рублей на ремонт дорог

На организацию безопасности дорожного движения потратят 86 млн рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Успешная реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кирове позволила получить дополнительные средства на ремонт дорог из федерального бюджета. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, городу выделили 340 млн рублей. Из этих средств 254 миллиона потратят непосредственно на ремонт дорог и тротуаров. Еще 86 млн рублей пойдут на организацию безопасности дорожного движения.
Список из 19 участков, где будет сделан ремонт за счет дополнительно выделенных средств, включает:
• переулок Северный и улица Роз в поселке Ганино;
• ул. Производственная от ул. Конституции до Южного обхода в мкр. Радужный;
• Слободской спуск;
• Северо-Западный проезд;
• ул. Бородулина от дома № 2а до дома № 80;
• автомобильная дорога от ул. Советской в пос. Чистые пруды до д. Кудино;
• ул. Молодой Гвардии от ул. Свободы до ул. Водопроводной;
• ул. Орловская от ул. Карла Маркса до ул. Ленина;
• ул. Урицкого от ул. Красноармейской до ул. Милицейской;
• ул. Ключевая от ул. Приозерной до ул. Лесозаводской;
• автомобильная дорога до д. Югрино;
• ул. Тельмана от до ул. Милицейской до дома № 58 в Нововятском районе;
• Искожевский переулок от Октябрьского проспекта до проходной завода «1 Мая»;
• Северная Набережная;
• ул. Жданова от ул. Коммунистической до дома № 1 в Нововятском районе;
• ул. Циолковского;
• ул. Кочуровы от 2-го съезда в пос. Дороничи до дома № 2б и от дома № 8 до дома № 14 и ул. Чукавинская от дома № 1а до дома № 11;
• ул. Школьная от ул. Проезжей до дома № 3;
• ул. Солнечная от ул. Воровского до ул. Московской.
Кроме этого, отремонтируют тротуары на улицах Урицкого, Циолковского, Школьной и территорию остановок общественного транспорта по улице Ключевой.
Сейчас идет организация конкурсных процедур на проведение работ. Ремонты планируют выполнить в сентябре - октябре.
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