Пасмурно, но тепло: прогноз погоды в Кирове на четверг, 27 августа

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 м/с. Фото: Алексей Гмызин

В четверг через Киров пройдет холодный фронт, который принесет в город дождь. Однако осадки ожидаются только утром 27 августа.

В начале дня температура будет +19 градусов. В обед потеплеет до +21 градусов. Все это время солнышко будет прятаться за тучами. Правда, дождь не предвидится. Уже ближе ночи в городе похолодает до +17 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 м/с, а его максимальные порывы достигнут 9-10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

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