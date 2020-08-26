В Госжилинспекцию Кировской области назначен новый начальник

Указ о назначении Виталия Шулепова подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
У Госжилинспекции Кировской области появился новый руководитель. С 27 августа исполнять обязанности начальника инспекции будет Виталий Шулепов. Указ о его назначении подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
Известно, что Виталий Шулепов родился в 1976 году в Полтаве. Имеет два высших образования по специальностям промышленное и гражданское строительство и юриспруденция. После окончания дальневосточного института МВД РФ служил в органах внутренних дел ГУВД и органах наркоконтроля Московской области. В разные годы трудился в министерствах экологии и культуры Московской области. С 2015 года работал в ГЖИ Московской области, а с 2018 года в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
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