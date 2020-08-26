В Кирове 61-летняя женщина погибла от рук своего сожителя

Молоток стал орудием преступления. Фото: kirov.sledcom.ru

Вечером 17 августа в квартире дома на улице Воровского произошло убийство 61-летней кировчанки. На данный момент сотрудниками полиции задержан 45-летний подозреваемый, который признался в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, мотивом убийства стала личная неприязнь. Во время застолья между сожителями вспыхнула ссора. В результате конфликта мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом, а также молотком раздробил кисти рук. Одна из ран оказалась смертельной. Судебно-медицинская экспертиза показала, что «женщина скончалась от резаной раны в области шеи».

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают расследование.