Олег Ефремов стал победителем забега «Ночная Вятка»

Кировские бегуны преодолели дистанцию по традиционному маршруту - по центральным улицам города. Фото: vk.com/vyatkahills

В прошедшие выходные в Кирове состоялось одно из событий, входящих в серию «Вятские холмы». Любители бега из нашей области, а также из других регионов приняли участие в легкоатлетическом кроссе «Ночная Вятка».

Правда, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, внесла свои коррективы. Организаторы провели забег в новом формате. Спортсмены со всей России могли пробежать дистанцию в 5 или 10 км онлайн в своем городе. Но нужно было зафиксировать это с помощью бегового трекера или приложения.

Кировские бегуны преодолели дистанцию по традиционному маршруту - по центральным улицам города. Одним из участников забега на 10 км стал судебный пристав Олег Ефремов. Пришлось побороться с более молодыми соперниками, но все Олегу удалось стать победителем с результатом 38 минут и 24 секунды.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, Олег Ефремов - мастер спорта по спортивному ориентированию, неоднократный призер и победитель региональных и всероссийских спортивных соревнований по стрельбе и служебному биатлону. Он регулярно показывает хорошие результаты в Московском и Казанском марафонах. А в 2017 году Олег Ефремов принял участие в зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. За свою спортивную карьеру судебный пристав пробежал почти 500 км.

Благодаря хорошей физической подготовке в 2012 году Олег Ефремов стал обладателем титула «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России».

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