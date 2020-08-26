Коронавирус в Кировской области: в шести районах не выявлено ни одного заразившегося

В областном центре выявлено 287 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Минздрав Кировской области опубликовал данные о числе зараженных коронавирусом в каждом районе. Статистика учитывает только тех, у кого болезнь протекает с пневмонией. Лидирующим в этом списке остается город Киров. В областном центре выявлено 287 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Следом за ним идут:
- Вятскополянский район - 74;
- Слободской район - 32;
- Кирово-Чепецкий район - 17.
Отметим, что коронавирус вновь выявлен в Нагорском районе. К счастью, есть в списке и районы, в которых новая инфекция не обнаружена. Среди них:
- Верхнекамский район;
- Верхошижемский район;
- Унинский район;
- Фаленский район;
- Немский район;
- Даровской район.
Всего сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 973 человека зараженных коронавирусом. Осложнения в виде пневмонии у 621 из них.
Данные по районам Кировской области на 26.08.2020. Фото: vk.com/medkirovru
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635