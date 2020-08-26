Коронавирус в Кировской области: в шести районах не выявлено ни одного заразившегося

В областном центре выявлено 287 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Кировской области опубликовал данные о числе зараженных коронавирусом в каждом районе. Статистика учитывает только тех, у кого болезнь протекает с пневмонией. Лидирующим в этом списке остается город Киров. В областном центре выявлено 287 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Следом за ним идут:

- Вятскополянский район - 74;

- Слободской район - 32;

- Кирово-Чепецкий район - 17.

Отметим, что коронавирус вновь выявлен в Нагорском районе. К счастью, есть в списке и районы, в которых новая инфекция не обнаружена. Среди них:

- Верхнекамский район;

- Верхошижемский район;

- Унинский район;

- Фаленский район;

- Немский район;

- Даровской район.

Всего сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 973 человека зараженных коронавирусом. Осложнения в виде пневмонии у 621 из них.

Данные по районам Кировской области на 26.08.2020. Фото: vk.com/medkirovru

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