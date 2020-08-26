На трассе в Кировской области столкнулись две иномарки

От удара машины выбросило с автодороги. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 25 августа, на трассе в Кикнурском районе произошла авария: дорогу не поделили две иномарки. По предварительным данным, 36-летний водитель Toyota Land Cruiser врезался в Renault DUSTER. От удара машины выбросило с автодороги. В результате аварии водитель Renault получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.