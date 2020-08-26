Две кировчанки попались на уловки мошенников

Доверчивая кировчанка сама перечислила мошеннику 139 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

35-летняя кировчанка продавала телефон, дав объявление в Сети. В мессенджере появился покупатель, изъявивший готовность перевести ей предоплату. Но обычный способ перевода денег его не устроил: он прислал ссылку и убедил зайти на какую-то страницу, объяснив, что так безопаснее. Женщина выполнила все рекомендации и подтвердила операцию . После этого с ее счета пропали 23 тысячи рублей. Сейчас мошенника ищут.

Другую кировчану обманули более распространенной уловкой: позвонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Он запугал женщину тем, что деньги с ее счета пытаются похитить, и предложил ей перевести средства на «резервный счет», продиктовав ей реквизиты. Доверчивая кировчанка сама перечислила мошеннику 139 тысяч рублей.