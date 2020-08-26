Коронавирус в Кирове: накануне учебного года болезнь обнаружили сразу у 14 человек в ВятГУ

В корпусах университета установлены локтевые дозаторы с дезинфицирующим средством. Фото: vyatsu.ru

В Вятском государственном университете выявили 14 случаев заражения COVID-19. Информация об этом появилась на официальном сайте учебного заведения.

По имеющейся информации на 25 августа, коронавирус обнаружен у пяти студентов и девяти сотрудников университета. Известно, что семь человек проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

Отметим, что в новом учебном году ВятГУ начнет работу в привычном режиме. Однако чтение лекций будет проходит в дистанционном формате, а вот практические занятия - очно. На входе студентам и преподавателям бесконтактным способом будут измерять температуру, а на территории образовательного учреждения все должны носить маски.

Напомним, что за все время пандемии в Кировской области COVID-19 заразилось 6313 человек. Сейчас в инфекционных стационарах лечится от коронавируса 973 заболевший. У 621 пациента болезнь осложнена пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии - 26. К аппарату ИВЛ подключены шестеро человек.