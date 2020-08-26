Коронавирус в Кирове: в отделении реанимации находятся 26 пациентов

На данный момент в госпиталях проходят лечение 973 пациента с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кировской области выявлены 63 новых случая COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального Минздрава, из инфекционных больниц выписаны 62 человека. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 973 пациента с коронавирусом, у 621 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 26 пациентов. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалению, еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в инфекционном госпитале. По данным сайта стопкоронавирус.рф, число умерших от коронавируса в Кировской области выросло до 96.

Таким образом, по состоянию на 26 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-6313 случаев заражения коронавирусом;

- 5389 пациентов вылечились;

- 96 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.