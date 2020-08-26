Кировских водителей напугают искусственными неровностями на дорогах

Шумовые полосы в городе оборудуют за счет бюджета Кирова. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове на четырех улицах появятся шумовые полосы. Согласно аукционной документации, на эти цели планируют потратить более одного миллиона рублей.

Шумовые полосы - это искусственные неровности на дорогах, которые выполнены в виде чередующихся полос. Как правило, они служат сигналом для водителей об аварийном участке автодороги.

Шумовые полосы обычно устанавливают перед нерегулируемыми пешеходными переходами, а также на участках концентрации ДТП, подъемах и спусках.

Согласно аукционной документации искусственные неровности в Кирове появятся на:

- перекрестке улиц Карла Маркса и Орловской;

- перекрестке улиц Мопра и Казанской;

- улице Карла Маркса, в районе дома № 47;

- проспекте Строителей, в районе дома № 30 .

Шумовые полосы в городе оборудуют за счет бюджета Кирова. Заказчиком же выступило управление дорожной и парковой инфраструктуры. Заявки от подрядчиков принимаются до первого сентября, а сами работы должны будут завершиться в течение 20 дней после подписания контракта. Срок же предоставления гарантийных обязательств – 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

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