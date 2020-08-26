Кировского предпринимателя оштрафовали за сжигание отходов

Предпринимателю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональное министерство охраны окружающей среды с жалобой обратился один из жителей Кирова. Он сообщил, что на территории одной из баз на улице Ивана Попова сжигают мусор. Мужчина представил доказательства: видео- и фотоматериалы. На снимках рядом с окнами жилых домов видно столб дыма высотой 15-20 метров.

- Инспекторы министерства установили, что на территории оптовой базы в микрорайоне Чистые пруды находится складское помещение, - пояснили в министерстве. - В каменном здании есть труба, поэтому там сжигают отходы. При этом база расположена всего в 130 метрах от жилых домов.

По итогам проверки индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, инспекторы министерства охраны окружающей среды передали информацию в Роспотребнадзор, который также должен принять соответствующие меры.

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